​Ferhat Domurcuk markalaşmayı anlattı

Ferhat Domurcuk “Her gün televizyonda, radyoda ve sosyal medyada markaların reklamlarına rastlıyoruz. İster küçük bir işletme olsun ister uluslararası ölçekte şirketler olsun, bir marka altında ürün ve hizmetlerini tüketiciye ulaştırmak için reklam kampanyaları hazırlayıp, geleneksel medya ve sosyal medya üzerinden bizlere ulaştırıyorlar” sözleriyle reklam kampanyaları hakkında bilgiler verdi.

"Ses seçimi çok önemli"

Domurcuk, markalara reklam kampanyaları hakkında tavsiyelerde bulunarak “Kâr amacı güden ya da toplum yararına hizmet veren, kendi sektörlerinde markalaşmış veya markalaşmaya aday her firma, ürün ve hizmetlerini tüketiciye ulaştırmak için bilinirlik ihtiyacını hisseder. Markalar reklam kampanyaları ve marka iletişim kurguları ile tüketici iletişimini ve müşteri sadakatini hedefler. İster görsel ister işitsel olsun, kampanya kurguları tüketici davranışlarını doğrudan etkileyen iletişim biçimleri olduğu düşünüldüğünde, markalar hikayesini ve vadettikleri deneyimi tüketiciye anlatmak için işitsel ve görsel elçiler kullanır. Reklam kampanyalarında kullanılan seslendirmeler de tüketici ile marka arasında bağ kurmada etkili rol oynamaktadır. Markaların reklam kampanyalarında kullanılan seslendirmenler de o markanın imajını, kimliğini temsil eder. Dolayısı ile eğer tüketicilerin tercihlerini markanızdan yana yapmasını istiyorsanız reklam kurgunuz ve prodüksiyonunuz kadar, ses seçiminiz de önemlidir” dedi.

Açıklamalarına devam eden Ferhat Domurcuk “Tüketicinin markalar ile duygusal bağ kurması, kullandığınız dilin, ürünün ya da hizmetin vadettiği müşteri deneyimi kalitesinin yanı sıra, o markanın ne hissettirdiği ile doğru orantılı olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda ne söylediğiniz kadar nasıl söylediğiniz de önemli. Mesela bir banka iseniz ve insanlara paralarını size getirmelerini söylüyorsanız sesinizle onlara güven vermelisiniz. Markaları bir insan ve seslendirme sanatçılarını da bu insanları seslendirenler olarak düşünebiliriz. Düşünsenize çocukların tükettiği bir çikolata markasısınız ama ses tonunuz çok davudi, bas bir ses. Veya çok buğulu gizemli bir ses tonuna sahipsiniz. Bu sesle çocukları eğlenceye veya oyuna davet etmeniz yeterli etkiyi sağlamayacaktır. Tüm bunların yanında ise bir seslendirme sanatçısının genel kültür seviyesinin de çok yüksek olması önemlidir. Yapıp yapmamak sizin tercihinize bağlı olmakla birlikte, önünüze ticari otomobil reklamı da gelebilir, banka reklamı da soğuk içecek reklamı da gelebilir” dedi.

Markaların reklam kampanyalarında hedef kitlesini dikkate alması gerektiğini belirten Ferhat Domurcuk “Seslendireceğiniz markanın sunduğu ürün ve hizmetlere ve bu hizmetlere dair hedef kitlenin beklentilerine de hâkim olmanız gerekir. Karşımda bir banka görsem benimle nasıl konuşmasını, kelimeleri nasıl tonlamasını beklerim? Bu soruyu tüm hedef kitle adına sorup sanatınızı buna göre icra etmeniz sizi başarıya ulaştırır” dedi.

Ferhat Domurcuk kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Ferhat Domurcuk, 1985 yılında, Sapanca da doğdu. Evli. Sinema, dizi, reklam oyuncusu ve seslendirme sanatçısı. 19 Mayıs Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar mezunudur.