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Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda ilk maçına Dinamo Kiev karşısında çıkıyor.

lker Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Fenerbahçe, grubun ilk maçında karşılaşacağı Dinamo Kiev'i yenerek hem gruba galibiyetle başlamak hem de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yenildiği Ukrayna temsilcisinden rövanşı almak istiyor. Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İlk 11 belli oldu mu? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
UEFA AVRUPA LİGİ | Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, hangi kanalda?
Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Fenerbahçe ilk rakibi Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Turnuvaya iyi başlamak isteyen Sarı Lacivertlilerin hedef 3 puan almak. Maçın ayrıntıları futbolseverler tarafından merak ediliyor.

FENERBAHÇE DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, 8 Eylül Perşembe günü Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk edecek. Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE DİNAMO KİEV MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Henrıque, Szalaı, Peres, Arao, Ferdi, İrfan Can, Joao Pedro, Crespo, King, Valencia.

DİNAMO KIEV: Bushchan, Zabarnyı, Syrota, Kedzıora, Shepelev, Andrıyevskıy, Karavaev, Buyalsky, Dubınchak, Kabaıev, Vanat.

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