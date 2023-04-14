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Orkun Kökçü'lü Feyenoord Roma'yı tek golle geçti

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Milli oyuncumuz Orkun Kökçü’nün formasını giydiği Feyenoord evinde Roma’yı konuk etti. Maç ev sahibi ekip Feyenoord’un 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Gol dakika 53’de Mats Wieffer’den geldi. Roma’da 43. dakikada Lorenzo Pellegrini’nin kaydettiği gol iptal edildi. Feyenoord - Roma maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

10:48 . 14/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Feyenoord 1-0 Roma Maç Özeti

Feyenoord 1-0 Roma Maç Özeti

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Feyenoord ve Roma karşı karşıya geldi. Orkun Kökçü’lü Feyenoord evinde Roma’yı 1-0 mağlup etti.

FEYENOORD - ROMA MAÇ ÖZETİ

Feyenoord - Roma maç özetini izlemek için

JOSE MOURIHNO: ‘HAALAND’IMIZ YOK’

Maçtan sonra değerlendirmelerde bulunan Jose Mourinho, “Abraham ve Dybala’nın sakatlığı hakkında bilgim yok. Pellegrini’nin oyundan çıkmasının kaçırdığı penaltıyla ilgisi yok. Forvetimizde Haaland yok. Biz buyuz. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Çocuklar çaba ve fedakarlık gösterdiler. Pazar günü zorlu bir maçımız var ve ardından perşembe yine kritik bir sınav olacak.” ifadelerini kullandı.

Forvet bölgesinde skor üretmekte sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Portekizli teknik adam, “Santrfor sorunu var mı? Takım atması gereken golleri atamıyor. Torino’da bile 2-0 yapabilirdik ama olmadı. Çok gol yemiyoruz ama gol atma sıkıntımız var. İyimserim ama pazar günü için endişeliyim. Önemli oyuncuları kaybettiğinizde seçenekleriniz azalır. Ama her zaman elimizden gelenin en iyisini yaparız. Pazar günü Udinese ile değil Feyenoord ile karşılaşmak isterdim ama ne yazık ki durum bu.” dedi.



#Feyenoord
#Roma
#UEFA Avrupa Ligi
#çeyrek final
#Orkun Kökçü
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