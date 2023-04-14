Maçtan sonra değerlendirmelerde bulunan Jose Mourinho, “Abraham ve Dybala’nın sakatlığı hakkında bilgim yok. Pellegrini’nin oyundan çıkmasının kaçırdığı penaltıyla ilgisi yok. Forvetimizde Haaland yok. Biz buyuz. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Çocuklar çaba ve fedakarlık gösterdiler. Pazar günü zorlu bir maçımız var ve ardından perşembe yine kritik bir sınav olacak.” ifadelerini kullandı.

Forvet bölgesinde skor üretmekte sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Portekizli teknik adam, “Santrfor sorunu var mı? Takım atması gereken golleri atamıyor. Torino’da bile 2-0 yapabilirdik ama olmadı. Çok gol yemiyoruz ama gol atma sıkıntımız var. İyimserim ama pazar günü için endişeliyim. Önemli oyuncuları kaybettiğinizde seçenekleriniz azalır. Ama her zaman elimizden gelenin en iyisini yaparız. Pazar günü Udinese ile değil Feyenoord ile karşılaşmak isterdim ama ne yazık ki durum bu.” dedi.