Hollanda Kupası'nda Feyenoord ile Ajax karşı karşıya geldi. Gergin geçen maçta Ajax'ın kaptanı Dusan Tadic, skandal bir harekete imza atarak karıştırdı. Yere düşürdüğü Feyenoord forması giyen milli futbolcumuz Orkun Kökçü'nün ayağına basan Sırp futbolcu, daha sonra ise oruçla dalga geçtiği şeklinde yorumlanan çirkin bir el hareketi yaptı. Tadic ayrıca Türkiye'yi derinden sarsan deprem felaketinden sonraki tavırlarıyla da tepki çekmişti.