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Orkun Kökçü'lü Feyenoord Ajax'a 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti

Hollanda KNVB Kupası yarı final mücadelesinde Feyenoord evinde Ajax’ı konuk etti. Çekişmeli geçen maçta kazanan taraf Ajax oldu. Goller dakika 14’ Dusan Tadic, 45’ Santiago Tomas Gimenez ve 51’ Davy Klaassen’den geldi. Ajax bu sonuçla adını finale yazdıran taraf oldu. Mücadelenin 61. dakikasında milli futbolcu Orkun Kökçü ile Dusan Tadic'in ikili mücadelesinde tansiyon yükseldi. Dusan Tadic, Orkun Kökçü'ye yaptığı sert hareketin ardından bununla yetinmeyip yetenekli oyuncuyu yere itti. Feyenoord - Ajax maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

11:10 . 6/04/2023 الخميس
Yeni Şafak
Feyenoord 1-2 Ajax Maç Özeti

Feyenoord 1-2 Ajax Maç Özeti

Hollanda KNVB Kupası yarı finalinde Feyenoord ve Ajax karşı karşıya geldi. Maç Ajax’ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

FEYENOORD - AJAX MAÇ ÖZETİ

Feyenoord - Ajax maç özetini izlemek için

DUSAN TADİC’TEN ORKUN KÖKÇÜ'YE SKANDAL HAREKET


Hollanda Kupası'nda Feyenoord ile Ajax karşı karşıya geldi. Gergin geçen maçta Ajax'ın kaptanı Dusan Tadic, skandal bir harekete imza atarak karıştırdı. Yere düşürdüğü Feyenoord forması giyen milli futbolcumuz Orkun Kökçü'nün ayağına basan Sırp futbolcu, daha sonra ise oruçla dalga geçtiği şeklinde yorumlanan çirkin bir el hareketi yaptı. Tadic ayrıca Türkiye'yi derinden sarsan deprem felaketinden sonraki tavırlarıyla da tepki çekmişti.



#Feyenoord
#Ajax
#Orkun Kökçü
#Dusan Tadic
#Hollanda KNVB Kupası
#yarı final
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