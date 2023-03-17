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Orkun Kökçü 2 gol attı Feyenoord tarihi fark arttı: Feyenoord 7-1 Shakhtar Donetsk

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu 3-0 biten ilk maçın rövanşında Feyenoord evinde Shakhtar Donetsk’i konuk etti. Rakibini gol yağmuruna tutan Feyenoord maçtan 7-1 galip ayrıldı. Milli futbolcu Orkun Kökçü maçta 2 gol kaydederken performansıyla dikkatleri üzerine çekti goller dakika 9’ Santiago Tomás Giménez, 24’ ve 38’ Orkun Kökçü, 49’ ve 60’ Oussama Idrissi, 64’ Alireza Jahanbakhsh, 68’ Danilo ve 87’ Kevin Jesus Kelsy Genez’den geldi. Feyenoord - Shakhtar Donetsk maç özetini izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.

09:43 . 17/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Feyenoord 7-1 Shakhtar Donetsk

Feyenoord 7-1 Shakhtar Donetsk

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında Feyenoord ve Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi. Maç Feyenoord’un 7-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

FEYENOORD - SHAKHTAR DONETSK MAÇ ÖZETİ

Feyenoord - Shakhtar Donetsk maç özetini izlemek için


#Feyenoord
#Shakhtar Donetsk
#Orkun Kökçü
#Idrissi
#UEFA Avrupa Ligi
#çeyrek final
2 saat önce
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Orkun Kökçü 2 gol attı Feyenoord tarihi fark arttı: Feyenoord 7-1 Shakhtar Donetsk
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