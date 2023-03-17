UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Manchester City evinde RB Leipzig’i konuk etti. City’nin gol canavarı Erling Haaland, topu 5 kez filelerle buluşturararak tarihi bir rekor kırdı. Diğer iki gol ise İlkay Gündoğan ve Kevin De Bruyne’den geldi. Manchester City bu sonuçla çeyrek finale yükselirken RB Leipzig turnuvaya veda etti. Manchester City - RB Leipzig maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.