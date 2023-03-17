Feyenoord 7-1 Shakhtar Donetsk
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında Feyenoord ve Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi. Maç Feyenoord’un 7-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.
FEYENOORD - SHAKHTAR DONETSK MAÇ ÖZETİ
FEYENOORD - SHAKHTAR DONETSK MAÇ ÖZETİ
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#UEFA Avrupa Ligi
#çeyrek final
2 saat önce
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