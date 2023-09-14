Fiat Egea Limited Sedan ve Cross modellerinin fiyatları ve özellikleri araba tutkunları tarafından araştırılıyor. Ülkemizde satış rekorları kıran Fiat Egea modelinin "Limited" versiyonu satışa sunuldu. Fiat Egea Limited, Egea modelinin hem tasarım olarak hem de donanım olarak üst versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Fiat Egea Limited Sedan ve Cross paketleri fiyatı ne kadar, özellikleri neler? İşte detaylar.

FİAT EGEA LİMİTED SEDAN ÖZELLİKLERİ NELER?

YOLCULUKLARINIZI DAHA GÜVENLİ HALE GETİREN TEKNOLOJİ

Yeni Egea, güvenli bir sürüş deneyimi yaşamanıza ve araçta geçirdiğiniz her anın keyfini çıkarmanıza yardımcı

olan Gelişmiş Sürücü Yardımı Sistemlerine sahiptir.

ŞERİT TAKİP ASİSTANI (OPSİYONEL)

Saatte 60 km hızın üzerinde seyrederken aracın istem dışı şekilde şerit dışına çıkması durumunda sistem, aracı şerit içine döndürmek amacıyla direksiyon direnci ile birlikte gösterge panelinde görsel bir işaret oluşturur.

AKILLI HIZ SABİTLEME VE TRAFİK İŞARETİ TANIMA SİSTEMİ (OPSİYONEL)

Yeni Egea, trafik işaretlerini algılayıp tanır ve bunları TFT gösterge paneline yansıtır. Hız sınırlayıcı etkin olduğunda, aracın hızını Trafik İşareti Tanıma sistemi tarafından okunan izin verilen maksimum düzeye ayarlamak mümkündür.

YORGUNLUK UYARI ASİSTANI (OPSİYONEL)

Sistem, aracın yana doğru hareketlerini izleyerek yorgunluk başlangıcı belirtilerini algılayabilir ve size mola vermenizi önerir. Gösterge panelinde görsel ve sesli uyarılar kaydedilir.

AKTİF IZGARA KAPATMA

Bu sistem, hibrit araçlarda ızgara içindeki hava kanallarını kullanarak aerodinamiği optimize eder ve motor bölümüne hava akışını ayarlar. Motorun daha hızlı ısınmasını sağlar, gürültüyü azaltır ve soğutma ünitesini korur.

FIAT CONNECT

Aracınızla ilişkinizi değiştiren teknoloji! Bağlantılı araç teknolojisi Fiat Connect, mobil uygulaması ile sizi Fiat’ınıza her yerden bağlar. Kontrol ve kolaylık hep sizinle olur.

KABLOSUZ TELEFON ŞARJI

Yeni Egea, kablosuz sarjı destekleyen telefonunuzu kablolarla uğraşmadan şarj edebilmenizi sağlar.

ANAHTARSIZ GİRİŞ / ÇALIŞTIRMA

Artık aracınızın anahtarını kullanmanıza gerek yok. Kapıyı açıp aracınıza girmek için anahtarı yanınızda taşımanız yeterli.

KÖR NOKTA UYARI DESTEĞİ

Yeni Egea, saatte 10 km'den yüksek hızlarda seyrederken aracın hem yanlarında hem de arkasında kalan kör noktalardaki nesneleri algılar ve hem sesli sinyalle hem de yan aynada bir ışıkla sizi uyarır. Bu işlev ayrıca, otoparkta geri manevralar sırasında size doğru gelen bir aracı algılamanıza da yardımcı olur.

ÇARPIŞMA UYARI VE OTONOM FRENLEME SİSTEMİ (OPSİYONEL)

Bu sistem sayesinde, saatte 200 km'ye kadar olan hızlarda öndeki araçla çarpışma riskini ortadan kaldırın veya azaltın. Başlangıçta araç, gösterge panelindeki sesli ve görsel uyarılarla sürücüyü uyarır. Sürücünün yanıt vermemesi durumunda sistem, potansiyel çarpışma riskini ortadan kaldırmak veya azaltmak için otonom olarak frenleme yapar.

ÖN PARK SENSÖRÜ (OPSİYONEL)

Her türlü yolda ve park sırasında kolaylığı yaşayın: Artık düşük hızdayken bir araca veya duvara yanlışlıkla çarpmak yok. Saatte 15 km'nin altındaki hızlarda, park sensörü aracın etrafındaki engelleri algılar ve sürücüye nesnelerin yakınlığı ile ilgili bilgi verir.

AKILLI UZUN FARLAR (OPSİYONEL)

Uzun farlar açık halde seyretmeye imkan tanırken karşıdan gelen veya öndeki araçlara parlama yaratmayı önleyerek geniş görüş imkanı sağlar ve gece sürüşlerini daha güvenli hale getirir.

FİAT EGEA LİMİTED SEDAN FİYATI NE KADAR?

Versiyon Yakıt Fiyat (Kampanyalı)

1.4 Fire 95 HP (Manuel) Benzin 879.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT (Otomatik) Dizel 1.172.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT (Otomatik) Elektrik-Benzin 1.284.900 TL

FİAT EGEA LİMİTED CROSS ÖZELLİKLERİ NELER?

YOLCULUKLARINIZI DAHA GÜVENLİ HALE GETİREN TEKNOLOJİ

Yeni Egea, güvenli bir sürüş deneyimi yaşamanıza ve araçta geçirdiğiniz her anın keyfini çıkarmanıza yardımcı olan Gelişmiş Sürücü Yardımı Sistemlerine sahiptir.

ADAPTİF HIZ SABİTLEME SİSTEMİ (OPSİYONEL)

Yeni Egea Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, saatte 30 km ile 160 km arasındaki hızlarda öndeki araçla önceden tanımlanan güvenli bir mesafeyi korumak için ön radarını kullanır.

ŞERİT TAKİP ASİSTANI (OPSİYONEL)

Saatte 60 km hızın üzerinde seyrederken aracın istem dışı şekilde şerit dışına çıkması durumunda sistem, aracı şerit içine döndürmek amacıyla direksiyon direnci ile birlikte gösterge panelinde görsel bir işaret oluşturur.

AKILLI HIZ SABİTLEME VE TRAFİK İŞARETİ TANIMA SİSTEMİ (OPSİYONEL)

Yeni Egea, trafik işaretlerini algılayıp tanır ve bunları TFT gösterge paneline yansıtır. Hız sınırlayıcı etkin olduğunda, aracın hızını Trafik İşareti Tanıma sistemi tarafından okunan izin verilen maksimum düzeye ayarlamak mümkündür.

YORGUNLUK UYARI ASİSTANI (OPSİYONEL)

Sistem, aracın yana doğru hareketlerini izleyerek yorgunluk başlangıcı belirtilerini algılayabilir ve size mola vermenizi önerir. Gösterge panelinde görsel ve sesli uyarılar kaydedilir.

AKTİF IZGARA KAPATMA

Bu sistem, hibrit araçlarda ızgara içindeki hava kanallarını kullanarak aerodinamiği optimize eder ve motor bölümüne hava akışını ayarlar. Motorun daha hızlı ısınmasını sağlar, gürültüyü azaltır ve soğutma ünitesini korur.

FIAT CONNECT

Aracınızla ilişkinizi değiştiren teknoloji! Bağlantılı araç teknolojisi Fiat Connect, mobil uygulaması ile sizi Fiat’ınıza her yerden bağlar. Kontrol ve kolaylık hep sizinle olur.

KABLOSUZ TELEFON ŞARJI

Yeni Egea, kablosuz sarjı destekleyen telefonunuzu kablolarla uğraşmadan şarj edebilmenizi sağlar.

ANAHTARSIZ GİRİŞ / ÇALIŞTIRMA

Artık aracınızın anahtarını kullanmanıza gerek yok. Kapıyı açıp aracınıza girmek için anahtarı yanınızda taşımanız yeterli.

ARKA USB PORTU

Arkada oturan yolcular için seyahati konforlu hale getirin.

KÖR NOKTA UYARI DESTEĞİ

Yeni Egea, saatte 10 km'den yüksek hızlarda seyrederken aracın hem yanlarında hem de arkasında kalan kör noktalardaki nesneleri algılar ve hem sesli sinyalle hem de yan aynada bir ışıkla sizi uyarır. Bu işlev ayrıca, otoparkta geri manevralar sırasında size doğru gelen bir aracı algılamanıza da yardımcı olur.

ÇARPIŞMA UYARI VE OTONOM FRENLEME SİSTEMİ (OPSİYONEL)

Bu sistem sayesinde, saatte 200 km'ye kadar olan hızlarda öndeki araçla çarpışma riskini ortadan kaldırın veya azaltın. Başlangıçta araç, gösterge panelindeki sesli ve görsel uyarılarla sürücüyü uyarır. Sürücünün yanıt vermemesi durumunda sistem, potansiyel çarpışma riskini ortadan kaldırmak veya azaltmak için otonom olarak frenleme yapar.

ÖN PARK SENSÖRÜ (OPSİYONEL)

Her türlü yolda ve park sırasında kolaylığı yaşayın: Artık düşük hızdayken bir araca veya duvara yanlışlıkla çarpmak yok. Saatte 15 km'nin altındaki hızlarda, park sensörü aracın etrafındaki engelleri algılar ve sürücüye nesnelerin yakınlığı ile ilgili bilgi verir.

AKILLI UZUN FARLAR (OPSİYONEL)

Uzun farlar açık halde seyretmeye imkan tanırken karşıdan gelen veya öndeki araçlara parlama yaratmayı önleyerek geniş görüş imkanı sağlar ve gece sürüşlerini daha güvenli hale getirir.

FİAT EGEA LİMİTED CROSS FİYATI NE KADAR?

Versiyon Yakıt Fiyat (Kampanyalı)

1.4 Fire 95 HP (Manuel) Benzin 942.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT (Otomatik) Dizel 1.208.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT (Otomatik) Elektrik-Benzin 1.330.900 TL







