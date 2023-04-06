A Milli Kadın Basketbol Takım
FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’na mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın 33 kişilik geniş aday kadrosu belli oldu.
FIBA 2023 AVRUPA ŞAMPİYONASI A MİLLİ KADIN BASKETBOL TAKIMI KADROSUNDA KİMLER VAR?
FIBA 2023 AVRUPA ŞAMPİYONASI A MİLLİ KADIN BASKETBOL TAKIMI KADROSUNDA KİMLER VAR?
Milli takımın 33 kişilik aday kadrosunda yer alan basketbolcular şu şekilde:
- Elif Bayram (Beşiktaş)
- Melek Uzunoğlu (Beşiktaş)
- Hatice Pelin Gülçelik (BOTAŞ)
- Melis Gülcan (BOTAŞ)
- Sehernaz Çidal (BOTAŞ)
- Sevgi Uzun (BOTAŞ)
- Aleyna Fatma Cengizhan (Çankaya Üniversitesi)
- Ayşe Cora (Çankaya Üniversitesi)
- Asena Yalçın (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi)
- Esra Ural Topuz (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi)
- Gökşen Fitik (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi)
- Kuanitra Holingsvorth (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi)
- Sinem Ataş (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi)
- Bahar Çağlar Ökten (Emlak Konut)
- Kiah Irene Stokes (Fenerbahçe)
- Merve Aydin (Fenerbahçe)
- Olcay Çakır Turgut (Fenerbahçe)
- Selin Rachel Gül (Fenerbahçe)
- Şerife Alperi Onar (Fenerbahçe)
- Elif İstanbulluoğlu (Fenerbahçe)
- Tuğçe Canıtez (Galatasaray)
- Meltem Yıldızhan (Galatasaray)
- Pelin Derya Bilgiç (Galatasaray)
- Teaira Zyaire Mccovan (Galatasaray)
- Şuğranur Hatice Sönmez (Melikgazi Kayseri Basketbol)
- Duygu Özen (Nesibe Aydın)
- Feride Şevval Akalan (Nesibe Aydın)
- İlayda Güner (Nesibe Aydın)
- Derin Yaya (Nesibe Aydın)
- Banu Şimşek (OGM Ormanspor)
- Tilbe Şenyürek (AZS AJP Gorzow Wielkopolski)
- Derin Erdoğan (Northeastern Huskies)
- Zeynep Şevval Gül (Saint Louis Billikens)
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2 saat önce