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A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın 33 kişilik aday kadrosu açıklandı

Slovenya ve İsrail’in ortaklaşa ev sahipliğinde 15-25 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’na katılacak A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın 33 kişilik geniş aday kadrosu açıklandı. Milliler, 10 Nisan Pazartesi günü İstanbul’da çalışmalarına başlayacak. Peki FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası A Milli Kadın Basketbol Takımı kadrosunda kimler var? İşte sorunun cevabı.

16:41 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
A Milli Kadın Basketbol Takım

A Milli Kadın Basketbol Takım

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’na mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın 33 kişilik geniş aday kadrosu belli oldu.

FIBA 2023 AVRUPA ŞAMPİYONASI A MİLLİ KADIN BASKETBOL TAKIMI KADROSUNDA KİMLER VAR?

Milli takımın 33 kişilik aday kadrosunda yer alan basketbolcular şu şekilde:

  1. Elif Bayram (Beşiktaş)
  2. Melek Uzunoğlu (Beşiktaş)
  3. Hatice Pelin Gülçelik (BOTAŞ)
  4. Melis Gülcan (BOTAŞ)
  5. Sehernaz Çidal (BOTAŞ)
  6. Sevgi Uzun (BOTAŞ)
  7. Aleyna Fatma Cengizhan (Çankaya Üniversitesi)
  8. Ayşe Cora (Çankaya Üniversitesi)
  9. Asena Yalçın (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi)
  10. Esra Ural Topuz (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi)
  11. Gökşen Fitik (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi)
  12. Kuanitra Holingsvorth (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi)
  13. Sinem Ataş (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi)
  14. Bahar Çağlar Ökten (Emlak Konut)
  15. Kiah Irene Stokes (Fenerbahçe)
  16. Merve Aydin (Fenerbahçe)
  17. Olcay Çakır Turgut (Fenerbahçe)
  18. Selin Rachel Gül (Fenerbahçe)
  19. Şerife Alperi Onar (Fenerbahçe)
  20. Elif İstanbulluoğlu (Fenerbahçe)
  21. Tuğçe Canıtez (Galatasaray)
  22. Meltem Yıldızhan (Galatasaray)
  23. Pelin Derya Bilgiç (Galatasaray)
  24. Teaira Zyaire Mccovan (Galatasaray)
  25. Şuğranur Hatice Sönmez (Melikgazi Kayseri Basketbol)
  26. Duygu Özen (Nesibe Aydın)
  27. Feride Şevval Akalan (Nesibe Aydın)
  28. İlayda Güner (Nesibe Aydın)
  29. Derin Yaya (Nesibe Aydın)
  30. Banu Şimşek (OGM Ormanspor)
  31. Tilbe Şenyürek (AZS AJP Gorzow Wielkopolski)
  32. Derin Erdoğan (Northeastern Huskies)
  33. Zeynep Şevval Gül (Saint Louis Billikens)


#FIBA
#Kadın Basketbol Takımı
#Aday kadrosu
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