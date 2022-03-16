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Fikret Karçiç kimdir? Fikret Karçiç hayatı, biyografisi

Bosna-Hersekli İslâm hukukçusu Fikret Karçiç hayatını kaybetti. Saraybosna Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde karşılaştırmalı hukuk tarihi profesörü Fikret Karcic (Karçiç), 66 yaşında vefat etti. Fikret Karçiç'in hayatını kaybetmesinin ardından hayatına ilişkin ayrıntılar merak kazandı. Bosnalı Fikret Karçiç kimdir? Fikret Karçiç'in eserleri nelerdir? Fikret Karçiç kaç yaşında hayatını kaybetti? İşte Fikret Karçiç'in biyografisi...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fikret Karçiç kimdir? Fikret Karçiç hayatı, biyografisi
fikret karçiç

Saraybosna Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Karşılaştırmalı Hukuk Tarihi Profesörü olan İslam Hukukçusu Fikret Karçiç hayatını kaybetti. Fikret Karçiç'in ölüm haberini Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın twitter hesabından duyurdu. İşte Kalın'ın o açıklaması:

  • Balkan coğrafyasının mümtaz şahsiyetlerinden Bosna Hersekli âlim ve mütefekkir, sevgili dostumuz Fikret Karçiç bugün Hakk’a yürüdü.
  • Geride birçok eser ve talebeden oluşan kıymetli bir miras bıraktı.
  • Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

FİKRET KARÇİÇ KİMDİR?

Fikret Karčić (Karçiç), Saraybosna Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Karşılaştırmalı Hukuk Tarihi Profesörüdür. Saraybosna İslami Bilimler Fakültesi, İstanbul Marmara Üniversitesi, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi, Oslo Üniversitesi ve Boise State Üniversitesi’nde (ABD) çeşitli dersler verdi.

1955 yılı Vişegrad doğumlu olan Fikret Karčić, lise eğitimini Saraybosna’daki Gazi Hüsrev Bey Medresesi’nde tamamladı. 1978 yılında Saraybosna Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1985 yılında Yüksek Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 1989 yılında Doktorasını Belgrad Hukuk Fakültesinde tamamladı.

Akademik odağı, Bosna Hersek’teki Osmanlı İmparatorluğu dönemi sonrası İslam Hukuku ve Kurumlarının tarihi, İslam’daki reform hareketleri, Balkan Müslümanları ve Karşılaştırmalı Hukuk Kültürü yönündedir.

Fikret Karčić’in yayınladığı öne çıkan eserler; Yugoslavya 1918-1941 yılı arasındaki Şeriat Mahkemeleri (Saraybosna: İslam İlahiyat Fakültesi, 1985), İslam Reformizminin Sosyal ve Hukuki Yönleri (Saraybosna: İslam İlahiyat Fakültesi, 1990), The Bosniaks and The Challenges of Modernity; Late Ottoman and Hapsbury Times (Saraybosna: El-Kalem, 1999), Şeriat Hukuku ve Kurumları Çalışmaları (Saraybosna: İleri Araştırmalar Merkezi ve El-Kalem, 2011), İslam İlimlerinde Araştırma Yöntemleri (Saraybosna: El-Kalem ve İleri Araştırmalar Merkezi , 2013), Balkan Müslümanları: 20. yüzyıl’da ‘’Doğu Sorunu’’ (Saraybosna: İleri Araştırmalar Merkezi, 2014) ve Diğer Avrupa Müslümanları: Bosna Deneyimi (Saraybosna: İleri Araştırmalar Merkezi, 2015).

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