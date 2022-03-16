Fikret Karçiç kimdir? Fikret Karçiç hayatı, biyografisi

Spor

Hikmet Karaman: Kalan maçlarda seri yakalamak zorundayız

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Kalan maçlarda seri yakalamak zorundayız. Kendi evimizde oynarken bu şansı iyi kullanmamız gerekiyordu, kullanamadık. Bundan sonraki maçlarda bunu kullanacak gücümüz var. Şu an sadece Fatih Karagümrük maçına odaklandık" dedi.