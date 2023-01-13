Fiorentina 1-0 Sampdoria Maç Özeti İzle (VİDEO)

İtalya Kupası son 16 turu mücadelesinde Fiorentina ve Sampdoria karşı karşıya geldi. Fiorentina evinde 1-0 galip gelerek çeyrek finale yükseldi.
FİORENTİNA - SAMPDORİA MAÇ ÖZETİ
İtalya Kupası son 16 turu mücadelesinde Fiorentina ve Sampdoria karşı karşıya geldi. Fiorentina evinde 1-0 galip gelerek çeyrek finale yükseldi.
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