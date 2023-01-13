Özgün Fiorentina 1-0 Sampdoria Maç Özeti İzle (VİDEO)
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Fiorentina 1-0 Sampdoria Maç Özeti İzle (VİDEO)

İtalya Kupası son 16 turunda Fiorentina evinde Sampdoria’yı konuk etti. Maç ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Gol dakika 25’ Atonin Barak’tan geldi. Fiorentina kupada adını çeyrek finale yazdırırken Sampdoria kupaya veda etti. Fiorentina - Sampdoria maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fiorentina 1-0 Sampdoria Maç Özeti İzle (VİDEO)
Fiorentina 1-0 Sampdoria

İtalya Kupası son 16 turu mücadelesinde Fiorentina ve Sampdoria karşı karşıya geldi. Fiorentina evinde 1-0 galip gelerek çeyrek finale yükseldi.

FİORENTİNA - SAMPDORİA MAÇ ÖZETİ

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