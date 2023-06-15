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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'ya yenildi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin ikinci haftasındaki ikinci maçında Polonya’ya 3-0 mağlup oldu. Hog Kong Coliseum'da oynanan karşılaşmanın setleri, 25-22, 25-20 ve 30-28 sonuçlandı. Bu sonucun ardından milliler, 6'ncı karşılaşmasında 2'nci mağlubiyetini aldı. Filenin Sultanları, Milletler Ligi’ndeki yedinci maçında yarın saat 08.30’da Kanada ile karşılaşacak. Polonya - Türkiye Voleybol maçını full izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

14:35 . 15/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
FIVB VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ: Polonya 3-0 Türkiye Maçı İzle (VİDEO)

FIVB VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ: Polonya 3-0 Türkiye Maçı İzle (VİDEO)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin ikinci haftasındaki ikinci maçında Polonya’ya 3-0 mağlup oldu.

POLONYA - TÜRKİYE MAÇI FULL İZLE

Polonya - Türkiye maçını full izlemek için

MAÇ BİLGİSİ VE KADROLAR

SALON:
Hong Kong Coliseum
HAKEMLER:
Igor Porvaznik (Slovakya), Carla Hoorweg (Avustralya)
POLONYA:
Jurczyk, Wenerski, Rozanski, Korneluk, Stysiak, Lukasik, Stenzel (L) (Fedusio, Galkowska, Nowicka)
TÜRKİYE:
Ebrar, Zehra, Vargas, Hande, Eda, Cansu, Ayça (L) (Elif, Saliha, İlkin, Aslı)
SETLER:
25-22, 25-20, 30-28
SÜRE:
1 saat 29 dakika

#Polonya
#Türkiye
#A Milli Kadın Voleybol Takımı
#FIVB Voleybol Milletler Ligi
2 saat önce
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