FIVB VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ: Polonya 3-0 Türkiye Maçı İzle (VİDEO)

Voleybol haberleri: Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasına galibiyet başladı. İkinci hafta karşılaşmalarını Hong Kong'da oynayan Milliler, Milletler Ligi'ndeki 5'inci maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları, 6'ncı maçında yarın saat 12.00'de Polonya ile karşı karşıya gelecek. Hollanda - Türkiye maçını full izlemek ve özeti için haberimize bakabilirsiniz.