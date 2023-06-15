FIVB VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ: Polonya 3-0 Türkiye Maçı İzle (VİDEO)
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin ikinci haftasındaki ikinci maçında Polonya’ya 3-0 mağlup oldu.
POLONYA - TÜRKİYE MAÇI FULL İZLE
POLONYA - TÜRKİYE MAÇI FULL İZLE
MAÇ BİLGİSİ VE KADROLAR
MAÇ BİLGİSİ VE KADROLAR
SALON:
Hong Kong Coliseum
HAKEMLER:
Igor Porvaznik (Slovakya), Carla Hoorweg (Avustralya)
POLONYA:
Jurczyk, Wenerski, Rozanski, Korneluk, Stysiak, Lukasik, Stenzel (L) (Fedusio, Galkowska, Nowicka)
TÜRKİYE:
Ebrar, Zehra, Vargas, Hande, Eda, Cansu, Ayça (L) (Elif, Saliha, İlkin, Aslı)
SETLER:
25-22, 25-20, 30-28
SÜRE:
1 saat 29 dakika
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#Türkiye
#A Milli Kadın Voleybol Takımı
#FIVB Voleybol Milletler Ligi
2 saat önce