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Voleybol (FIVB) Kadınlar Milletler Ligi: Hollanda 0-3 Türkiye

Voleybol haberleri: Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasına galibiyet başladı. İkinci hafta karşılaşmalarını Hong Kong'da oynayan Milliler, Milletler Ligi'ndeki 5'inci maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları, 6'ncı maçında yarın saat 12.00'de Polonya ile karşı karşıya gelecek. Hollanda - Türkiye maçını full izlemek ve özeti için haberimize bakabilirsiniz.

17:58 . 14/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Hollanda 0-3 Türkiye Voleybol Maçı İzle (VİDEO)

Hollanda 0-3 Türkiye Voleybol Maçı İzle (VİDEO)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nin ikinci hafta ilk maçında Hollanda'yı 3-0 yendi. Maçın tamamına haberimizden ulaşabilirsiniz.

HOLLANDA - TÜRKİYE MAÇI FULL

HOLLANDA - TÜRKİYE MAÇ ÖZETİ

Mücadeleye her iki ülke de etkili başlarken 18-16 öne geçen milli takım, bu avantajını koruyamadı ve arka arkaya bulduğu sayılarla Hollanda farkı kapatarak 22-24 öne geçti. Rakibini yeniden yakalayan ve beş kez set sayısı kurtaran milli takım, son ana kadar çekişmeli geçen ilk seti 31-29 önde tamamladı.

İkinci sete iyi başlayan milli takım, 4 sayılık (5-1) fark yakaladı. Toparlanan Hollanda, arka arkaya bulduğu sayılarla eşitliği (7-7) yakaladı. Etkili oyununu sürdüren Hollanda, yakaladığı 4-0'lık seriyle 11-7 öne geçti. Hücumda ve defansta toparlanan milli takım, farkı kapatarak öne geçti ve setin sonlarına doğru az hata yaparak ikinci seti 25-21 önde bitirdi.

Üçüncü sete etkili başlayan ve sonuna kadar iyi oyununu sürdüren milli takım, üçüncü seti 10 sayı farkla 25-15, maçı da 3-0 kazandı.

FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasına galibiyetle başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci maçında yarın Polonya ile karşılaşacak.



#Hollanda
#Türkiye
#Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takım
#FIVB Voleybol Milletler Ligi
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Voleybol (FIVB) Kadınlar Milletler Ligi: Hollanda 0-3 Türkiye