Hollanda 0-3 Türkiye Voleybol Maçı İzle (VİDEO)

Mücadeleye her iki ülke de etkili başlarken 18-16 öne geçen milli takım, bu avantajını koruyamadı ve arka arkaya bulduğu sayılarla Hollanda farkı kapatarak 22-24 öne geçti. Rakibini yeniden yakalayan ve beş kez set sayısı kurtaran milli takım, son ana kadar çekişmeli geçen ilk seti 31-29 önde tamamladı.