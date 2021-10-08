Formula 1 ne zaman saat kaçta?

2 milyar kişinin seyredeceği Formula 1 yarışı büyük bir heyecanla bekleniyor. Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'si ilk antrenman seansıyla başlangıç yaparken Formula 1 tutkunları maçın ne zaman olacağını merak ediyor.
FORMULA 1 NE ZAMAN?
Formula 1 Türkiye GP için gün gün, saat saat program şu şekilde
8 Ekim Cuma, 11.30: 1. Antrenman turları
8 Ekim Cuma, 13.00: Basın toplantısı
8 Ekim Cuma, 15.00: 2. Antrenman turları
9 Ekim Cumartesi, 12.00: 3. Antrenman turları
9 Ekim Cumartesi, 15.00: Sıralama turları
10 Ekim Pazar, 15.00: Yarış
FORMULA 1 YARIŞI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Formula 1'de antrenman turları, basın toplantısı, sıralama turları ve yarış S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak.