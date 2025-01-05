62 milyon insanı etkileyecek: Uluslararası alarm verildi saatler içinde harekete geçecek

ABD'de olağanüstü hal ilan edildi. NOAA, raporuna göre, ABD'nin bugünden itibaren yaklaşık 62 milyon kişiyi etkileyecek yoğun kar, tehlikeli buz, yağmur ve şiddetli gök gürültülü fırtınaların oluşturacağı ağır kış koşullarının etkisi altına girmesi bekleniyor. 3. ile 5. derece (En üst düzey -- ulusal müdahale gerektiren) tehdit söz konusu olurken bölge için uyarılar peş peşe yapılıyor...

1 /10 ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), paylaştığı hava tahmin raporunda "son 10 yılın en şiddetli kar yağışı olabileceği" uyarısında bulundu.





2 /10 62 milyon kişiyi etkileyecek NOAA, raporuna göre, ABD'nin büyük bir kesimini etkileyeceği tahmin edilen ağır kış havası, Cumartesi öğleden sonra başlayıp Pazartesi gününe kadar sürecek ve tahminen 62 milyon kişiyi etkileyecek.



3 /10 Hızı saatte yaklaşık 65 kilometreye çıkıyor Kar, kar fırtınası, yağmur ve buzlanmanın yanı sıra saatte hızı yaklaşık 65 kilometreye varan rüzgarlarla birlikte geniş bir bölgeyi etkileyecek ağır kış koşullarının çoğu bölgede trafikte aksamalara ve elektrik kesintilerine yol açabileceği belirtiliyor.





4 /10 Uyarılar peş peşe yapılıyor ABD'nin başta orta kesimleri olmak üzere bazı bölgelerinde kar kalınlığının yer yer bir metreye kadar ulaşması beklenirken sıcaklıkların sıfırın altına inmesi nedeniyle don olaylarına karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.



5 /10 "Olağanüstü hal" ilan edildi Fırtına Tahmin Merkezi'ne göre Louisiana, Arkansas ve Mississippi'nin bazı bölgeleri için 3 ila 5. seviye şiddetli fırtına tehdidini söz konusu olduğu kaydedilirken Virginia eyaletinde, yarından itibaren tüm eyaleti etkilemesi beklenen fırtına nedeniyle "olağanüstü hal" ilan edildi.



6 /10 Öte yandan, NOAA, yağmur ve fırtınaların özellikle Güneydoğu'da sellere de neden olabileceği uyarısında bulundu.



7 /10 Ayrıca, hava tahmini raporlarında, salı gününden itibaren ise ABD'nin doğusunun, mevsim normallerinin en az 30 derece altına kadar düşecek soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceğine işaret edildi.



8 /10 Verilebilecek en üst düzey alarm ABD için verilen 3. derece ve 5. derece uyarı en üst düzey alarm seviyesi olarak biliniyor.



9 /10 Bu seviyeye karar verilmesi halinde tüm ulusal kapasite müdahaleye katılır.

