90 bin kişilik cemaat: Mescid-i Aksa'da Müslümanlar kısıtlamaların gölgesinde cuma namazı kıldı

Filistinliler, Ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak üzere işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya akın etti. İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa'ya yalnızca 55 yaş üstü erkekler, 50 yaş üstü kadınlar ve 12 yaş altı çocukların girilmesine izin verildi.