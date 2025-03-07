90 bin kişilik cemaat: Mescid-i Aksa'da Müslümanlar kısıtlamaların gölgesinde cuma namazı kıldı

Kudüs'te yaklaşık 90 bin kişi İsrail'in kısıtlamalarının gölgesinde Ramazan ayının ilk cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı.
Filistinliler, İsrail güçlerinin oluşturduğu kontrol noktalarından geçerek Mescid-i Aksa'ya girdi.
Mescid-i Aksa'ya girmesi engellenen Müslümanlar ise cuma namazını yakın noktalarda kılarken, İsrail kontrol noktalarında 3 bin silahlı güvenlik personeli görevlendirildi.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamada, Mescid-i Aksa'da yaklaşık 90 bin kişinin cuma namazı kıldığı belirtildi.