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90 bin kişilik cemaat: Mescid-i Aksa'da Müslümanlar kısıtlamaların gölgesinde cuma namazı kıldı

90 bin kişilik cemaat: Mescid-i Aksa'da Müslümanlar kısıtlamaların gölgesinde cuma namazı kıldı

16:257/03/2025, Cuma
G: 7/03/2025, Cuma
IHA
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<p>Filistinliler, Ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak üzere işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya akın etti. İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa'ya yalnızca 55 yaş üstü erkekler, 50 yaş üstü kadınlar ve 12 yaş altı çocukların girilmesine izin verildi.</p>
Filistinliler, Ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak üzere işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya akın etti. İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa'ya yalnızca 55 yaş üstü erkekler, 50 yaş üstü kadınlar ve 12 yaş altı çocukların girilmesine izin verildi.

Kudüs'te yaklaşık 90 bin kişi İsrail'in kısıtlamalarının gölgesinde Ramazan ayının ilk cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı.

Filistinliler, İsrail güçlerinin oluşturduğu kontrol noktalarından geçerek Mescid-i Aksa'ya girdi. 

Mescid-i Aksa'ya girmesi engellenen Müslümanlar ise cuma namazını yakın noktalarda kılarken, İsrail kontrol noktalarında 3 bin silahlı güvenlik personeli görevlendirildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamada, Mescid-i Aksa'da yaklaşık 90 bin kişinin cuma namazı kıldığı belirtildi.

#Mescid-i Aksa
#Filistin
#Cuma Namazı

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