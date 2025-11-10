Yeni Şafak
tvnet
ABD’deki Suriyelilerden eş-Şara’ya sevgi gösterisi

22:5710/11/2025, Pazartesi
<p>Beyaz Saray’dan ayrılan Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara için Suriyelilerden sevgi gösterisi</p>
ABD’de yaşayan Suriyeliler, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından Beyaz Saray’dan ayrılan Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara’ya sevgi gösterisinde bulundu.ABD’de yaşayan Suriyelilerden Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara’ya sevgi gösterisinde bulundu. Suriyeliler, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından Beyaz Saray’dan ayrılan Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara için Pennsylvania Caddesi’ndeki Lafayette Park’ta toplandı. Eş-Şara, ellerinde Suriye bayrakları taşıyan kalabalığı görünce konvoyunu durdurarak, kalabalığı selamladı.

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için Amerika'ya gelen Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara’yı görüşme sonrası Suriyeliler karşıladı

Şara, konvoyunu durdurarak Amerika'da yaşayan Suriyelilerden oluşan kalabalığı selamladı

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara Beyaz Saray’da bir Amerikan başkanı tarafından kabul edilen ilk Suriye lideri oldu

