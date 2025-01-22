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Ahmed Şara'dan Rusya'yı şok eden hamle: Resmen kovdu

Ahmed Şara'dan Rusya'yı şok eden hamle: Resmen kovdu

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
11:4322/01/2025, Çarşamba
G: 22/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Suriye'nin yeni yönetimi, Tartus limanının yönetimiyle ilgili olarak Rus Stroytransgaz şirketiyle yapılan yatırım anlaşmasını sonlandırdı. Liman faaliyetlerinden elde edilen tüm gelirlerin Suriye devletinin çıkarları doğrultusunda kullanılacağı belirtildi.

Suriye'nin Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetimi, Tartus limanının yönetimini devralan Rus Stroytransgaz şirketiyle imzalanan yatırım anlaşmasını sonlandırma kararı aldı.


Bu gelişme, Tartus gümrük idaresi müdürü Riyad Joudi tarafından El Vatan gazetesine yapılan açıklama ile duyuruldu.


Joudi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Tartus limanındaki yönetimle ilgili Rus şirketiyle yapılan anlaşma iptal edilmiştir.


Liman faaliyetlerinden elde edilen tüm gelirler, yalnızca Suriye devletinin çıkarları doğrultusunda kullanılacaktır."


Ayrıca Joudi, Rusya'nın anlaşmaya rağmen limanın modernizasyonunu gerçekleştirmediğini belirterek, "Liman işçileri, sözleşme şartlarına rağmen şirketin eskiyen ekipmanlarını onarmak zorunda kaldı" dedi.


49 yıllık sözleşme imzalanmıştı


Rusya, Nisan 2019'da Beşar Esed ile 49 yıllık bir sözleşme imzalayarak Tartus Limanı'nı kiralamıştı.


Bu anlaşma, 500 milyon doları aşan bir yatırım ile limanın modernizasyonunu ve 49 yıl boyunca yönetimini öngörüyordu.

Geçtiğimiz günlerde Suriye Maliye Bakanlığı yayınladığı kararnameyle Rusya, İsrail ve İran malların ülke topraklarına girişini yasaklamıştı.


#Rusya
#Suriye
#Tartus

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