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Dünya

Amerika'dan direnişe destek sürüyor: New York'ta Filistin yanlısı göstericiler polisin sert müdahalesiyle karşılaştı

08:01 - 1/06/2024 Cumartesi
AA
<p>Brooklyn bölgesinde toplanan göstericiler, İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıya tepki gösterirken polisin sert müdahalesiyle karşılaştı, çok sayıda kişi gözaltına alındı.&nbsp;</p>
Brooklyn bölgesinde toplanan göstericiler, İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıya tepki gösterirken polisin sert müdahalesiyle karşılaştı, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

ABD'nin New York kentinde yüzlerce gösterici, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına son vermesi talebiyle gösteri düzenledi.

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Göstericiler, Brooklyn Müzesi'ni işgal ederek binaya "Özgür Filistin" yazılı pankart astı.

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#New York
#Filistin
#ABD
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