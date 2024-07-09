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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ABD'de konaklayacağı otelin önünde Türk vatandaşları karşıladı: Türkiye sizinle gurur duyuyor

23:19 - 9/07/2024 Salı
AA

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'nin başkenti Washington'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Andrews Askeri Hava Üssü'nden konaklayacağı otele geçti. Erdoğan'ın konakladığı otelin önünde geniş güvenlik önlemleri alındı. Otelin çevresindeki bazı sokak ve caddeler kamyonlar da kullanılarak trafiğe kapatılırken, otel çevresinde beton ve demir bariyerler kullanıldı.

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NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'nin başkenti Washington'a gelen Erdoğan, Andrews Askeri Hava Üssü'nden konaklayacağı otele geçti.

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Otelin önünde Erdoğan'ı, Türkçe ve İngilizce "hoş geldiniz" yazılı pankartlar ve Türk bayraklarıyla karşılayan vatandaşlar, "Türkiye sizinle gurur duyuyor" sloganları attı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, makam aracından el sallayarak, kendilerine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

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Otel çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı


Erdoğan'ın otele girişi sırasında Türk heyetinde yer alan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, otel önündeki vatandaşların yanına gelerek, bir süre sohbet etti.

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Erdoğan'ın konakladığı otelin önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.

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Otelin çevresindeki bazı sokak ve caddeler kamyonlar da kullanılarak trafiğe kapatılırken, otel çevresinde beton ve demir bariyerler kullanıldı.

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#ABD
#Recep Tayyip Erdoüan
#NATO
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