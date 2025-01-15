Değeri milyonlarca dolar: Esed ailesinin sahip olduğu lüks araçlar görüntülendi

Esed ailesinin sahip olduğu araçlar arasında dikkati çekenlerinden biri de lüks Aston Martin marka otomobil oldu. İngiliz otomobil üreticisi Aston Martin marka araçların fiyatları, modeli ve özelliklerine göre 1 milyon 500 bin dolara kadar çıkabiliyor.