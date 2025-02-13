Dünyaca ünlü model Bella Hadid paylaşımıyla dikkat çekti: 'Filistin her zaman Filistinlilerin olacaktır'

Hadid, Filistin kültürüne, soyuna ve tarihine ait köklerin "hiçbir güç, para ya da kişi tarafından sökülüp alınamayacağına" işaret ederek, "Filistin halkının sahip olduğu hakikatin derinliği daima yaşayacak. Ve biz asla bunu unutmayacağız" dedi.