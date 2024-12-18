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Esed giderken hazineyi boşalttı: Suriyeliler mağdur

Esed giderken hazineyi boşalttı: Suriyeliler mağdur

Esmanur Tuna Sarraç
16:4218/12/2024, Çarşamba
G: 18/12/2024, Çarşamba
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<p>Suriye'de Esed'in ülkeyi terk etmesinden 10 gün sonra bankalar açıldı.</p>
Suriye'de Esed'in ülkeyi terk etmesinden 10 gün sonra bankalar açıldı.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ekonomik kriz derinleşiyor. Bankaların yeniden açılmasıyla birlikte şubelere ve ATM'lere akın eden Suriyeliler, işlem yapacak para bulamadı. Başkent Şam’da, Yousef Al-Azmeh Meydanı’ndaki bankaların önünde uzun kuyruklar oluşurken, bankalarda para bulunmadığı gerekçesiyle hizmet verilemiyor. Bankaların ve ATM’lerin para sağlayamaması, halkı büyük bir çaresizlik içinde bıraktı. Şam’da ATM önünde sırada bekleyen Muhammed Al Hassan, "Sabahın erken saatlerinden beri sıradayım. Para olmadığını söylüyorlar. Herkes parasını almak için burada ama sonuç değişmiyor," ifadelerini kullandı. Emekli maaşını çekmek için bankaya giden Fatma Al Ahmed ise “5 liramız dahi kalmadı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz,” diyerek yaşanan durumu özetledi.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin üzerinden 10 gün geçti.

Bankaların yeniden açılmasının ardından şubelere akın eden Suriye halkı büyük şok yaşadı.

Bankaların önündeki ATM'lerde sıraya girenler, hem bankaların hem de ATM'lerin çalışmasını bekliyor.

Başkent Şam'daki Yousef Al-Azmeh meydanında bankaların bulunduğu caddede toplanan Suriyeliler, bankalarda para bulunmadığı için işlem yapamadı.

“5 liramız dahi kalmadı”ATM'de sıra bekleyen Muhammed Al Hassan, “Sabahtan bu yana sıra bekliyorum." dedi.

Fatma Al Ahmed ise yaptığı açıklamada, “Buraya emekli maaşımı almak için geldim. Para olmadığı için ATM'lerden para çekemiyoruz. 5 liramız dahi kalmadı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz” diye konuştu.

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