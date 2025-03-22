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Gazze Kasabı’nın suyu ısındı: On binlerce kişi sokaklara döküldü

Gazze Kasabı’nın suyu ısındı: On binlerce kişi sokaklara döküldü

23:2022/03/2025, Cumartesi
G: 23/03/2025, Pazar
AA
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İsrail'in Tel Aviv kentindeki Begin Caddesi'nde toplanan binlerce İsrailli, Hamas ile takas anlaşması yapılması ve ikinci tur müzakerelerinin başlatılması talebiyle gösteri düzenledi. Göstericiler, İsrail bayrakları, Gazze'deki tutuklu esirlerin fotoğrafları ve Başbakan Binyamin Netanyahu aleyhine dövizler taşıdı.

İsrail'in Tel Aviv kentindeki Habima Meydanı'nda toplanan on binlerce kişi, Gazze'deki İsraillilerin geri getirilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

‘Demokrasi' sloganları atan İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu protesto etti.

#Tel Aviv
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