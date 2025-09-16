Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Gazze'de 8 yaşındaki çocuk Guillain-Barré Sendromu nedeniyle hayatını kaybetti

Gazze'de 8 yaşındaki çocuk Guillain-Barré Sendromu nedeniyle hayatını kaybetti

19:3216/09/2025, Salı
AA
Sonraki haber

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’ta bulunan Nasır Tıp Merkezi’nde tedavi gören 8 yaşındaki Yusuf Yusuf Ali Hüseyin, Guillain-Barré Sendromu (GBS) nedeniyle hayatını kaybetti. Daha önce sağlıklı olan çocuğun durumu, hastalığın aniden ortaya çıkmasıyla hızla kötüleşti. Gazze’de çocuklar arasında GBS vakaları artarken, İsrail saldırıları ve abluka nedeniyle hastaneler ilaç, ekipman ve personel yetersizliğiyle mücadele ediyor. Hayati IVIG tedavisindeki eksiklik, krizi derinleştiriyor. Yusuf’un cenazesi, işlemlerin ardından ailesi tarafından alınarak toprağa verildi.

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’ta bulunan Nasır Tıp Merkezi’nde tedavi gören 8 yaşındaki Yusuf Yusuf Ali Hüseyin, Guillain-Barré Sendromu (GBS) nedeniyle hayatını kaybetti.

 Daha önce sağlıklı olan çocuğun durumu, hastalığın aniden ortaya çıkmasıyla hızla kötüleşti.

Gazze’de çocuklar arasında GBS vakaları artarken, İsrail saldırıları ve abluka nedeniyle hastaneler ilaç, ekipman ve personel yetersizliğiyle mücadele ediyor. 

 Hayati IVIG tedavisindeki eksiklik, krizi derinleştiriyor. 

Yusuf’un cenazesi, işlemlerin ardından ailesi tarafından alınarak toprağa verildi.

Guillain-Barre sendromu, bağışıklık sisteminin sinirlere saldırması sonucu gelişen, nadir fakat ciddi bir hastalık olarak biliniyor. Hastalık, genel halsizlik, ekstremitelerde karıncalanma, uyuşma ve tam felç gibi belirtilerle seyrediyor.



#Gazze
#Guillain-Barré Sendromu
#Ölüm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yeni yargı paketi ne zaman çıkacak, ne zaman meclise gelecek?