1 /12 Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’ta bulunan Nasır Tıp Merkezi’nde tedavi gören 8 yaşındaki Yusuf Yusuf Ali Hüseyin, Guillain-Barré Sendromu (GBS) nedeniyle hayatını kaybetti.

2 /12 Daha önce sağlıklı olan çocuğun durumu, hastalığın aniden ortaya çıkmasıyla hızla kötüleşti.

3 /12 Gazze’de çocuklar arasında GBS vakaları artarken, İsrail saldırıları ve abluka nedeniyle hastaneler ilaç, ekipman ve personel yetersizliğiyle mücadele ediyor.

4 /12 Hayati IVIG tedavisindeki eksiklik, krizi derinleştiriyor.

5 /12 Yusuf’un cenazesi, işlemlerin ardından ailesi tarafından alınarak toprağa verildi.

6 /12 Guillain-Barre sendromu, bağışıklık sisteminin sinirlere saldırması sonucu gelişen, nadir fakat ciddi bir hastalık olarak biliniyor. Hastalık, genel halsizlik, ekstremitelerde karıncalanma, uyuşma ve tam felç gibi belirtilerle seyrediyor.





