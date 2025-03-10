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Gazze'de ekmek üretimi durdu: Kentte mutfak tüpü sıkıntısı baş gösterdi

Gazze'de ekmek üretimi durdu: Kentte mutfak tüpü sıkıntısı baş gösterdi

12:3810/03/2025, Pazartesi
AA
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<p>Gazze'de 19 Ocak'ta devreye giren ateşkesin ilk aşaması 1 Mart'ta bitti. Kentte 1 yıldan uzun süre soykırım yapan İsrail, ateşkesin ikinci aşamasına geçilmediği için insani yardımların Filistinlilere ulaşmasını yine engelliyor.</p>
Gazze'de 19 Ocak'ta devreye giren ateşkesin ilk aşaması 1 Mart'ta bitti. Kentte 1 yıldan uzun süre soykırım yapan İsrail, ateşkesin ikinci aşamasına geçilmediği için insani yardımların Filistinlilere ulaşmasını yine engelliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sınırları kapatması nedeniyle insani yardımlar ve yakıtın girişini engellemesi üzerine kentte mutfak tüpü sıkıntısı baş gösterdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sınırları kapatması nedeniyle kente insani yardım ve yakıt giremiyor.

Bu nedenle Gazze Şeridi'nde mutfak tüpü sıkıntısı baş gösterdi. 

Han Yunus kentindeki bazı ekmek fırınları, tüp olmadığı için üretimi durdurmak zorunda kaldı.

Ateşkesin 42 gün süren ilk aşamasından sonra Filistinliler yeniden yoksullukla baş başa kaldı.

Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın kapalı tutulması nedeniyle yakıt krizi daha da derinleşti, bisiklet kullanımı arttı.

Han Yunus'ta Filistinlilerin bisikletleri aktif olarak kullandığı için tamircilere rağbet arttı.

Filistinliler aynı zamanda ulaşımda, günlük alışveriş ve eşyaların taşınmasında at ve eşek arabalarını da kullanıyor.

#Gazze
#Ekmek
#Fırın

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