Gazze'de halk günlük yaşamın zorluklarından uzaklaşmak için sahillere akın etti

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları ve etkisini artıran sıcak hava nedeniyle zor koşullarda yaşam mücadelesi veren Filistinliler, sahil bölgelerine akın etti. Çadırların bunaltıcı sıcağından kaçan çok sayıda kişi, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nın sahil kesiminde vakit geçirdi.
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