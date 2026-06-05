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Gazze'de halk günlük yaşamın zorluklarından uzaklaşmak için sahillere akın etti

Gazze'de halk günlük yaşamın zorluklarından uzaklaşmak için sahillere akın etti

14:005/06/2026, Cuma
AA
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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları ve etkisini artıran sıcak hava nedeniyle zor koşullarda yaşam mücadelesi veren Filistinliler, sahil bölgelerine akın etti. Çadırların bunaltıcı sıcağından kaçan çok sayıda kişi, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nın sahil kesiminde vakit geçirdi.

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