Gazze'deki esir krizi çözüldü: Hamas 3 ismi Perşembe günü serbest bırakacak

Arbel Yehud krizi çözüldü

Ensari, "Hamas'ın rehine Arbel Yehud ve diğer iki rehineyi cuma gününe kadar teslim etmesi, cumartesi günü de anlaşma uyarınca üç rehineyi daha teslim etmesi ve anlaşmanın ilk aşaması kapsamında serbest bırakılacak rehinelerin sayısına ilişkin bilgi vermesi konusunda iki taraf arasında mutabakat sağlandı." ifadelerini kullandı.