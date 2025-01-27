Gazze'deki esir krizi çözüldü: Hamas 3 ismi Perşembe günü serbest bırakacak

Soykırımcı İsrail'in yokuşa sürerek kriz çıkmasına sebep olduğu esir takasında yeni bir mutabakat sağlandı. İsrail'in serbest bırakılmasını istediği Arbel Yehud, beraberindeki 2 esirle birlikte Perşembe günü serbest bırakılacak. İsrail, Hamas'ın Yehud'u serbest bırakmamasını bahane göstererek Gazzelilerin kuzeye gitmesine izin vermemişti.
Katar, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas ve İsrail arasında takasın ikinci turunda çıkan krizin çözüldüğünü açıkladı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, X hesabından yaptığı paylaşımda, arabulucuların (ABD, Katar ve Mısır) öncülüğünde devam eden çabalarla mutabakata varıldığını bildirdi.
Arbel Yehud krizi çözüldü
Ensari, "Hamas'ın rehine Arbel Yehud ve diğer iki rehineyi cuma gününe kadar teslim etmesi, cumartesi günü de anlaşma uyarınca üç rehineyi daha teslim etmesi ve anlaşmanın ilk aşaması kapsamında serbest bırakılacak rehinelerin sayısına ilişkin bilgi vermesi konusunda iki taraf arasında mutabakat sağlandı." ifadelerini kullandı.
Hamas listeyi teslim edecek
Mutabakatın sağlanmasıyla İsrail'in, sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin güneyden kuzeye dönüşüne izin vereceğini belirten Ensari, anlaşmanın ilk aşamasında her pazar 7 Ekim 2023'ten bu yana tutuklanan 400 kişinin listesini teslim edeceğini açıkladı.
Takas perşembe günü
İşgalci İsrail'in Başbakanlık Ofisi, perşembe günü yeni bir esir takası turu gerçekleştirileceğini açıkladı. Bu turda Arbel Yehud, Agam Berger ve bir İsrailli esir daha serbest bırakılacak ve sonrasında anlaşmaya uygun olarak cumartesi günü 3 İsrailli esir daha serbest kalacak.
Gazzeliler evlerine dönüyor
Hamas'ın anlaşmanın birinci aşamasında serbest bırakılacak tüm rehinelerin durumunu içeren bir liste teslim ettiği aktarılan açıklamada, bu mutabakatın bir parçası olarak İsrail'in sabah saatlerinden itibaren Gazze sakinlerinin kuzeyden güneye geçişine izin vereceği belirtildi.
İşi yokuşa sürüp kriz çıkarmıştı
İsrail medyası, Tel Aviv yönetiminin Arbel Yehud isimli esirin serbest bırakılması talebini arabuluculara ilettiğini, Hamas'tan söz konusu esir İslami Cihad Hareketi'nin elinde olduğu için bu konuda söz verilemeyeceği cevabının geldiğini öne sürmüştü. Yehud'un esir takasının ikinci turunda serbest bırakılmaması krize neden olmuştu.
Esir takasının ikinci turu kapsamında Hamas İsrailli 4 esiri teslim ettikten sonra, İsrail Yehud'un serbest bırakılmaması sebebiyle Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması hükümlerinin aksine Gazze Şeridi sakinlerinin kuzeye geçişine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.