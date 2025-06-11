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Gazze'ye ilerleyen Mağrib Direniş Konvoyu Trablus'ta coşkuyla karşıladı

Gazze'ye ilerleyen Mağrib Direniş Konvoyu Trablus'ta coşkuyla karşıladı

13:3811/06/2025, Çarşamba
AA
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Libyalılar Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan Mağrib Direniş Konvoyu'nu Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda coşkuyla karşıladı.

Mağrib Direniş Konvoyu'nun Trablus'tan geçeceği haberini alan çok sayıda Libyalı, Libya ve Filistin bayraklarıyla Şehitler Meydanı'nda toplandı.

Cezayir, Tunus, Fas ve Moritanya’dan aktivistlerin bulunduğu konvoyun Zaviye kentinden sonra Libya’daki diğer durağı Misrata’ya geçmesi planlanıyor.



Yaklaşık 2 bin kişilik aktivistten oluşan ve 12 otobüs ile 120 araçlık konvoyun Zaviye’de Libya Gençlik Bakanlığına bağlı Cudaim Ormanı Sosyal Tesislerinde bir gece konakladıktan sonra yola çıkması bekleniyor.

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