Güney Asya’daki sel ve toprak kaymalarında can kaybı bin 500’ü aştı

Güney Asya ülkelerinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı bin 504’e yükseldi. Yollar ve köprüler yıkılırken, telekomünikasyon hatlarını devre dışı kaldı, birçok yerleşim yerine erişim kesildi.

Güney Asya ülkelerinde etkili olan şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sel ve toprak kaymalarındaki can kaybı yükselmeye devam ediyor.


Endonezya Afet Yönetim Ajansından (BNBP) yapılan açıklamada, ülkedeki can kaybının 837’e yükseldiği ifade edildi.


Sri Lanka’da Afet Yönetim Merkezi’nden (DMC) tarafından yapılan açıklamada ise ülkede Ditwah Kasırgası’nın yol açtığı sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısının 479’a yükseldiği aktarıldı.


Yollar ve köprüler yıkılırken, telekomünikasyon hatlarını devre dışı kaldı, birçok yerleşim yerine erişim kesildi.


Binlerce kişinin ulaşıma kapanan bölgelerde gıda ve temiz su sıkıntısı çektiği bildirildi.


İki ülkeden 861 kişinin kayıp durumda olduğu aktarıldı.


Tayland’daki 185, Malezya’daki 3 can kaybı ile Güney Asya’daki sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı bin 504’e ulaştı.

