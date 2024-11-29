Halep'in dış mahallelerinde rejim karşıtı silahlı gruplar ile rejim güçleri çatışıyor

Gruplar bugün de Halep ve İdlib illerinde toplam 14 köy ve noktayı daha kontrolü altına aldı. Böylece 3 gündür devam eden çatışmalarda silahlı gruplar, Halep ve İdlib'de toplam 70 yerleşim yeri ve noktayı ele geçirdi.





Çatışmalar stratejik konumdaki Neyrab ve Serakip beldelerinde sürüyor.











