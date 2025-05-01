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Hilalin gölgesi Özgürlük Anıtı'na düştü

Hilalin gölgesi Özgürlük Anıtı'na düştü

09:341/05/2025, Perşembe
AA
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ABD'nin New York şehrinde bulunan simgesel Özgürlük Anıtı, hilal formundaki ayın arkasından batışıyla etkileyici bir manzara sundu.

ABD’nin New York kentinde yer alan ve özgürlüğün simgesi olarak bilinen Özgürlük Anıtı, bahar aylarının gelmesiyle birlikte yeniden turistlerin ilgi odağı haline geldi.


İkonik Özgürlük Anıtı, bu sabah eşsiz bir manzaraya sahne oldu.


Hilal belirdi


Gökyüzünde hilal şeklinde beliren ay, anıtın hemen arkasında batarken izleyenlere görsel bir şölen sundu.


Günün ilk ışıklarıyla birlikte oluşan bu görsel şölen, hem yerli halk hem de turistler tarafından ilgiyle izlendi.


Fotoğrafçılar, doğa ile insan yapımı bir yapının bu estetik uyumunu ölümsüzleştirmek için objektiflerine sarıldı.


Sosyal medyada da büyük ilgi gören kareler, kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.


Her yıl milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilen anıt, hem tarihi önemi hem de etkileyici mimarisiyle dikkat çekiyor. 

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