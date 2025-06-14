Hindistan'da düşen ve 241 kişiye mezar olan uçakla ilgili şaşırtan iddia: 'Yardımcı pilot yanlış kolu tutmuş olabilir'

"ÇOK BASİT BİR HATA NEDEN OLMUŞ OLABİLİR"









Uçak kazasına neyin neden olduğu belirsizliğini koruyor ancak uçak kazalarını analiz eden ticari havayolu pilotu ve YouTuber Kaptan Steve kazayla ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya attı.





İngiliz Dailymail gazetesinde yer alan habere göre, 200'den fazla insanın can verdiği kazaya 'son derece basit bir hata' neden olmuş olabilir.







