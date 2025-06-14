İran'ın İsrail'e fırlattığı bir füzenin parçası, Irak'ın Necef ilindeki boş bir araziye düştü

İsrail'in İran'ın farklı kentlerine düzenlediği saldırılarının ardından İran ordusunun, misilleme saldırısı başlatarak İsrail'e yüzlerce balistik füze fırlattığı bildirildi. İran'dan fırlatılan bir füzenin parçası, Irak'ın güneyinde Necef ilindeki boş bir araziye düştü.
İsrail'in İran'ın farklı kentlerine düzenlediği saldırılarının ardından İran ordusunun, misilleme saldırısı başlatarak İsrail'e yüzlerce balistik füze fırlattığı bildirildi.
İran'dan fırlatılan bir füzenin parçası, Irak'ın güneyinde Necef ilindeki boş bir araziye düştü.