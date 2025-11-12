Yeni Şafak
İşgalci İsrail Kudüs'ün Silvan beldesinde Filistinliye ait bir evi yıktı

12:5112/11/2025, Çarşamba
İsrail güçleri, Batı Kudüs'ün Silvan beldesinde Musa el-Bedran isimli Filistinliye ait evi "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıktı.

