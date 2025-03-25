İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorluyor: Kaçabilmek için sabahı zor ettik

"Yanıma birkaç kıyafet ve battaniye dışında hiçbir şey alamadım"





Yerinden edilenlerden Abdul Rahman Zaqout ise yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu bölgemize havan ve roketlerle saldırdı. Bölgeyi terk etmek zorunda kaldık. Beit Lahia'daki durum çok kötü. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Sadece güvenli bir yer arıyoruz. Yanıma birkaç kıyafet ve battaniye dışında hiçbir şey alamadım" ifadelerini kullandı.