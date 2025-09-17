İsrail'in saldırılarından kaçan Filistinlilerin kuzeyden güneye göçü devam ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan bölgelere yoğun saldırıları ve zorunlu tahliye uyarıları nedeniyle Filistinliler, yanlarına alabildikleri eşyalarla birlikte Gazze'nin kuzeyinden Reşid Caddesi üzerinden güneyine doğru göç ediyor.
Birleşmiş Milletler ve insanî yardım kuruluşlarının verilerine göre Gazze’de “evinden edilmiş” yani yerinden edilmiş kişi sayısı yaklaşık 1,9 milyon kişi.
Gazze’de ölü sayısı 65.000’i aşarken, İsrail kara harekâtıyla birlikte nüfusun çoğu yerinden edildi: kentten kaçış sürüyor, insani şartlar kötüleşiyor.
Gazze Şehri’nden açılan yeni tahliye koridoruyla binlerce sivilin güvenli bölgelere geçişi hedefleniyor, ancak tahliye yolları yeterince güvenli değil.
İletişim altyapısının tahrip olması hastane ve yardım çalışmalarını aksatıyor; siviller bilgiye ve yardıma ulaşmakta zorlanıyor.
Gazze Valiliği bölgelerinde kıtlık ilan edildi; 2,1 milyon kişi ciddi açlıkla mücadele ediyor.