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İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli tutsaklar Ramallah'ta coşkuyla karşılandı

İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli tutsaklar Ramallah'ta coşkuyla karşılandı

07:5327/02/2025, Perşembe
AA
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İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli tutsaklar, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde aileleri ve onları bekleyen kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı.

İsrail'in Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılan Filistinli tutsakları taşıyan otobüs, Uluslararası Kızılhaç ekiplerinin eşliğinde Ramallah kentindeki Kültür Sarayı'na ulaştı.

Tutsakları taşıyan otobüs burada onları bekleyen aileleri ve kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı. Alanda toplanan kalabalık tekbirler getirdi.

Filistinli tutsaklar otobüsten inerek yakınlarıyla kucaklaşırken, aile ve yakınlarıyla buluştukları alanda duygusal anlar yaşandı.

Bitkin oldukları görülen tutsaklardan bazıları hastaneye kaldırıldı.

Ramallah ve El-Bire Valisi Leyla Ganim, tutsakların karşılanması sırasında yaptığı basın açıklamasında, İsrail ordusunun Filistinli tutsakları "ırkçı ve kışkırtıcı ifadeler içeren kıyafetler giydirerek serbest bıraktığını ancak onlara alternatif kıyafetler verildiğini" söyledi.

Ganim, tutsakların kendilerine cilt hastalıklarına yakalandıklarını söylediklerini ve bazılarının sağlık kontrolünden geçmek istediklerini aktardı.

#İsrail
#Filistin
#Gazze

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