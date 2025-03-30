Mescid-i Aksa'da 120 bin kişi bayram namazını kıldı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da yaklaşık 120 bin müslüman bayram namazını eda etti.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da yaklaşık 120 bin müslüman bayram namazını eda etti.
Kudüs'teki İslami Vakıflar Dairesi, yaklaşık 120 bin kişinin Mescid-i Aksa avlusunda bayram namazını eda ettiğini bildirdi.
Avludaki binlerce kişi namazın ardından bayramlaşarak, camiden ayrıldı.
Bazı kişiler bayram namazının ardından mezarlık ziyareti gerçekleştirdi.