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Mescid-i Aksa'da 120 bin kişi bayram namazını kıldı

Mescid-i Aksa'da 120 bin kişi bayram namazını kıldı

11:4830/03/2025, Pazar
DHA
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İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da yaklaşık 120 bin müslüman bayram namazını eda etti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da yaklaşık 120 bin müslüman bayram namazını eda etti.

Kudüs'teki İslami Vakıflar Dairesi, yaklaşık 120 bin kişinin Mescid-i Aksa avlusunda bayram namazını eda ettiğini bildirdi.

Avludaki binlerce kişi namazın ardından bayramlaşarak, camiden ayrıldı.

Bazı kişiler bayram namazının ardından mezarlık ziyareti gerçekleştirdi.

#Doğu Kudüs
#Mescid-i Aksa
#İslami Vakıflar Dairesi

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