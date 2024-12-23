PKK/YPG'li teröristler zeytin tarlasını işgal etmişti: 4 yıl sonra döndüğünde 304 mayınla karşılaştı

"Buradaki askerlerden yardım aldım ve iki kişi tarlaya gelerek saatlerce mayın aradık. Zeytin tarlasında PKK ve YPG mayın döşemiş. Bu insanlık değil çünkü bu mayınlara çocuklar basabilir ve hayatını kaybedebilir. Buradaki teröristler gittiler ama bize zarar vermek için geride bomba bıraktılar. Ben onları Allah'a havale ediyorum."