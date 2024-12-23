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PKK/YPG'li teröristler zeytin tarlasını işgal etmişti: 4 yıl sonra döndüğünde 304 mayınla karşılaştı

PKK/YPG'li teröristler zeytin tarlasını işgal etmişti: 4 yıl sonra döndüğünde 304 mayınla karşılaştı

12:1123/12/2024, Pazartesi
IHA
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<p>Münbiç'te PKK/YPG terör örgütü tarafından işgal edilen tarlasına 4 yıl sonra dönen adam, zeytin bahçesinde 304 mayınla karşılaştı.</p>
Münbiç'te PKK/YPG terör örgütü tarafından işgal edilen tarlasına 4 yıl sonra dönen adam, zeytin bahçesinde 304 mayınla karşılaştı.

Suriye'nin Münbiç ilçesinde PKK/YPG terör örgütünün sivilleri katletmek için zeytin bahçesine 304 mayın döşediği ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK/YPG işgalinden kurtarılan Münbiç'te mayın tarlaları temizleniyor.

Örgütün işgali altında bulunan Münbiç ile Fırat Kalkanı bölgesinin sınırındaki arazilerde yüzlerde mayın tespit edildi.

Zeytin toplamaya giden köylülere zarar vermek üzere döşenen mayınlar, tek tek toplanıyor.

Bahçedeki bir yapının içerisine konulan mayınların, toplu halde imha edileceği ifade edildi.

Zeytin bahçesinden yüzlerce mayın çıkan Ali Aciyl, PKK/YPG terör örgütünün işgali altındaki zeytin tarlasına 4 yıldır gelemediği söyledi.

4 yılın ardından geldiği tarlasında 304 tane mayın bulduğunu belirten Aciyl, sözlerine şöyle devam etti.

"Buradaki askerlerden yardım aldım ve iki kişi tarlaya gelerek saatlerce mayın aradık. Zeytin tarlasında PKK ve YPG mayın döşemiş. Bu insanlık değil çünkü bu mayınlara çocuklar basabilir ve hayatını kaybedebilir. Buradaki teröristler gittiler ama bize zarar vermek için geride bomba bıraktılar. Ben onları Allah'a havale ediyorum."

#Suriye
#Münbiç
#Terör Örgütü PKK/YPG
#Zeytin Ağaçları

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