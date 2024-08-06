Rus sanatçı takas anını anlattı: MİT görevlileri çok havalıydı

MİT, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en kapsamlı esir takası operasyonuna imza attı. Dünyanın hayranlıkla izlediği ve her adımı MİT'in koordinasyonunda gerçekleşen esir takasıyla özgürlüğüne kavuşan Rus sanatçı, verdiği röportajda yaşadıklarını anlattı. MİT personeline övgüler dizdi. Skochilenko, "Türkler dizilerdeki karakterler gibiydi. Siyah takım elbiseli, çok havalı ve parfüm kokuyorlardı" dedi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza attı.
Operasyon kapsamında ikisi çocuk 10 kişinin Rusya'ya, 13 kişinin Almanya'ya, 3 kişinin de ABD'ye nakli sağlandı.
Tarihi operasyon
Tüm dünyanın hayranlıkla izlediği operasyonda takas edilenler arasında Rusya tarafından serbest bırakılan savaş karşıtı Rus sanatçı Saşa Skaçilenko da yer alıyordu.
Takas anını anlatan Skaçilenko, sürecin kendileri adına çok hızlı geliştiğini söyledi.
Kendilerine son ana kadar hiçbir açıklama yapılmadığını ve hapishaneden çıkarılıp bir otobüse bindirildiklerinde idam edileceklerinden korktuğunu belirtti.
'MİT görevlileri çok havalıydı'
Skaçilenko, tutukluları taşıyan uçak Ankara'ya indiğinde kendilerini karşılayan MİT görevlilerinin çok "havalı" olduğunu ifade etti.
Türk istihbarat personelinin çok ciddi olduğunu belirterek, "Türk dizilerindeki karakterler gibiydiler" dedi.
Skaçilenko, MİT personelinin, kulaklıkları ve havalı duruşuyla Rus istihbarat personellerinden daha farklı olduğuna dikkat çekti ve "Hepsi çok şıktı, gerçekten etkileyici bir andı" dedi.
Operasyon MİT koordinasyonunda ilerledi
Türkiye’nin arabuluculuk deneyimine güvenen tarafların teklifi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile Milli İstihbarat Teşkilatı, takas operasyonu için başat rolü üstlendi.
MİT'in üst düzey yetkilileri, tarihe geçen bu operasyonun gerçekleşmesi öncesinde taraflar ile sık sık bir araya geldi.
Süreç içerisinde MİT Başkanı İbrahim Kalın da birçok kez muhatapları ile hem yüz yüze hem de telefon görüşmeleri yaptı.
MİT’in gözetiminde tarafların "karşılıklı teyit" işlemlerinin tamamlanması ve sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından 10 kişi Moskova’ya dönecek Rus uçağına, 3 kişi Washington’a dönecek ABD uçağına, 13 kişi de Almanya uçağına aktarıldı.
Üç uçağın tekerlerinin pistten ayrılması ile MİT’in tarihe geçen takas operasyonu başarılı bir şekilde sona erdi.