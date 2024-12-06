Şam'a açılan Humus neden önemli? Ulaşımdan ekonomiye Suriye'nin kalbi konumunda

Humus, coğrafi konumu, enerji kaynaklarına yakınlığı ve lojistik avantajları dolayısıyla Suriye'de hem iç siyasette hem de uluslararası denge açısından kritik bir yere sahip.





Suriye'nin orta kesiminde yer alan Humus, Şam, Halep, Lazkiye gibi ülkenin büyük şehirlerine bağlanan kesişim noktalarıyla ulaşım ve lojistik anlamında merkezi bir konumda.