Reklam deposunun yayımlanmasının araştırmacılar ve sivil toplum için dolandırıcılık ile sahte reklamları tespit etmek açısından kritik öneme sahip olduğuna işaret edilen açıklamada, "Komisyon, TikTok'un reklamların içeriği, reklamların hedeflediği kullanıcılar ve reklamlar için kimin ödeme yaptığı hakkında gerekli bilgileri sağlamadığını tespit etti." değerlendirmesi yapıldı.