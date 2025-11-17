Slovakya'nın Kosice kentinde düzenlenen hükümet karşıtı protestoya 20 bin kişi katıldı

Slovakya’nın milliyetçi Başbakanı Robert Fico liderliğindeki mevcut hükümete karşı çıkan yaklaşık 20 bin kişi, Slovakya'nın Kosice kentinde bir araya geldi.
Slovakya’nın milliyetçi Başbakanı Robert Fico liderliğindeki mevcut hükümete karşı çıkan yaklaşık 20 bin kişi, Slovakya'nın Kosice kentinde bir araya geldi. Slovakya ve Çekya’da düzenlenen gösteriler, iki ülkenin 1989 Kadife Devrimi’nin yıldönümünü anarken, bu devrimin ideallerinden uzaklaştığını düşündükleri liderlere yönelik eleştirilerle gerçekleşti.
Anma etkinliklerinin temelini, 17 Kasım 1989’da Prag şehir merkezinde düzenlenen bir öğrenci yürüyüşünün komünist güvenlik güçleri tarafından şiddetle dağıtılması oluşturuyor.
Bu olay, Moskova yanlısı yönetimin 40 yıl sonra sona ermesini sağlayacak hareketi ateşlemişti.
Kadife Devrimi, Çekoslovakya’da demokratik yönetime geçişin önünü açmış, ülke 1993’te barışçıl şekilde Çekya ve Slovakya olarak ikiye ayrılmıştı.