Slovakya'nın Kosice kentinde düzenlenen hükümet karşıtı protestoya 20 bin kişi katıldı

Slovakya’nın milliyetçi Başbakanı Robert Fico liderliğindeki mevcut hükümete karşı çıkan yaklaşık 20 bin kişi, Slovakya'nın Kosice kentinde bir araya geldi. Slovakya ve Çekya’da düzenlenen gösteriler, iki ülkenin 1989 Kadife Devrimi’nin yıldönümünü anarken, bu devrimin ideallerinden uzaklaştığını düşündükleri liderlere yönelik eleştirilerle gerçekleşti.