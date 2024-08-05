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Dünya

Somali'de plaj ve otele saldırı: 32 kişi öldü

09:53 - 5/08/2024 Pazartesi
AA
<p>Yargıtay, kayınvalide ve kayınbabaya "anne, baba" diye hitap etmemeyi boşanmada kusur saydı.</p>
Yargıtay, kayınvalide ve kayınbabaya "anne, baba" diye hitap etmemeyi boşanmada kusur saydı.

Somali Polis Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü Eş-Şebab üyeleri, Mogadişu'daki Lido Plajı ve Beach View Otel'e saldırı düzenledi.

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Saldırıda 32 kişinin yaşamını yitirdiği, 63 kişinin yaralandığı bildirilen açıklamada, güvenlik güçlerinin gece boyunca saldırganlarla mücadele ettiği bilgisi verildi.

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Açıklamada, saldırının büyük bir kaosa neden olduğu ifade edilerek, çok sayıda yaralının hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.

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Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, plaj ve otelde çok sayıda ölü ve yaralı olduğu görüldü.

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Hastanelerde kan ihtiyacının karşılanması için kan bağışı çağrısı yapıldı.

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Terör örgütü Eş-Şebab, saldırının sorumluluğunu üstlendi.

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#Somali
#Saldırı
#Otel
31 dakika önce
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