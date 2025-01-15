Suriye'de devrik rejimin Kasyun Dağı'ndaki kışlası görüntülendi: Basil Esed'in 'altın sarısı' yıkılmış heykeli göze çarpıyor

Beşşar Esed'in 1994'te trafik kazasında hayatını kaybeden ve baba Hafız Esed'in halefi görülen erkek kardeşi Basil Esed'in karargahı olarak da bilinen kışla, "Şam'ın özgürleştirilmesinden sonra yeni yönetim güçlerinin kontrolüne geçen en büyük karargah" olarak biliniyor.