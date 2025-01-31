Tanesi 90 bin dolardan satılıyor: 'Koyunların kralı'nı gören bir daha bakıyor

90 bin dolara alıcı buluyor





Moritanya'dan "toubaire" ve Mali'den "balibali" isimli iki türün karışımından doğan ladoum, Senegalliler için koyundan fazlasını ifade ediyor. Ladoumlar, diğer koyun ve koçların aksine ahırlarda değil özel hazırlanmış konforlu odalarda ya da yetiştiricilerin evlerinin salonlarında besleniyor, her birine özel isim veriliyor.