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Trump Gazzelileri Sina Çölü'ne sürmek istiyor: Sisi ve Kral Abdullah'la telefonda görüştü

Trump Gazzelileri Sina Çölü'ne sürmek istiyor: Sisi ve Kral Abdullah'la telefonda görüştü

11:3226/01/2025, Pazar
AA
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<p>Trump, Sisi ve Kral Abdullah ile Gazzelilerin yurtlarından çıkarılması konusunda görüştü.</p>
Trump, Sisi ve Kral Abdullah ile Gazzelilerin yurtlarından çıkarılması konusunda görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerin bölgeden daha fazla Filistinli mülteciyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" yönünde çağrı yaptı.

Trump, başkanlık uçağı Air Force One'da Filistinli mültecilere ilişkin açıklama yaptı.

Gazzelileri Sina'ya sürmeyi planlıyor

Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda konuştuğunu ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüşeceğini kaydeden Trump, Filistinli mültecilere ilişkin "Mısır'ın insanları almasını isterim. Yaklaşık bir buçuk milyon kişiden söz ediyorsunuz ve orayı tamamen temizleyip 'Bitti' demeliyiz." ifadelerini kullandı.

Ürdün ile de görüştü

Trump, Filistinli mültecilerin ülkeye alınması konusunda Kral Abdullah'a "Daha çok (mülteciyi) almanızı isterim çünkü tüm Gazze Şeridi'ne bakıyorum. Darmadağın durumda. Gerçekten darmadağın." dediğini aktardı.

Arap ülkelerine çağrı yaptı

Bölgede "yüzyıllardır birçok anlaşmazlık" olduğunu söyleyen Trump, Filistinli mültecilerin Arap ülkelerine "yerleştirilmesinin geçici ya da uzun vadeli olabileceğini" söyledi. Trump, "Bir şeyler olmalı. Ancak orası şu an resmen yıkım alanı. Neredeyse her şey yıkılmış ve orada insanlar ölüyor. Bu nedenle bazı Arap ülkeleriyle bir araya gelip (Filistinlilerin) barış içinde yaşayabilecekleri başka bir yerde konutlar inşa etmeyi tercih ederim." diye konuştu.

"Gazze muhteşem bir yer"

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te birçok başkanlık kararnamesine imza attığı imza töreninde Gazze'de sağlanan ateşkesin devam edeceğinden emin olmadığını belirterek "Bu, bizim savaşımız değil. Bu, onların savaşı." demişti. Gazze'nin yeniden inşasına yardım edebileceğini belirten Trump, "Gazze ilginç bir yer. Deniz kenarında muhteşem bir konumu ve harika bir havası var. Orada çok güzel şeyler yapılabilir, Gazze ile gerçekten güzel şeyler yapılabilir." ifadelerini kullanmıştı.

#Donald Trump
#Sina Çölü
#Sisi
#Kral Abdullah
#İsrail
#Gazze
#Filistin

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