Kuzey Kore, yeni yılın ilk orta menzilli balistik füzesini test etti. Kim Jong-un liderliğindeki Pyongyang yönetiminin bu adımı, ABD'de 20 Ocak’ta görevi devralmaya hazırlanan Donald Trump ve ekibine bir mesaj olarak değerlendirildi. Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada ise füzenin menziline dikkat çekildi.
Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine doğru orta menzilli bir balistik füze fırlattığı bildirildi.
Pyongyang'ın son adımı ABD'de 20 Ocak'ta yönetimi devralmaya hazırlanan Donald Trump ve hükümetine gözdağı olarak yorumlandı.
Son füze denemesini geçen yıl 5 Kasım'da yapan Kuzey Kore, sessizliğini bozdu.
Japon Denizi'ne doğru fırlatıldı
Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pyongyang'ın yerel saat ile 12.05'te Japon Denizi istikametine doğru bir balistik füze fırlattığı bildirildi.
İlk belirlemelere göre füzenin saat 12.12'de Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü kaydedildi.
Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani hükümetin alarm durumuna geçtiğini belirterek füzeyle ilgili analiz çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Güney Kore Ordusu'ndan açıklama
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada ise Pyongyang'ın denemesi doğrulanırken, fırlatılan füzenin orta menzilli balistik füze olduğu ifade edildi.
Uçuş ve irtifa gibi detayları belirlemeye yönelik çalışmaların sürdüğü aktarıldı.
Trump'ın göreve geleceğin yeni ABD yönetimine gözdağı
Kuzey Kore'nin son füze denemesi, ABD'de 20 Ocak'ta yönetimi devralmaya hazırlanan Donald Trump ve hükümetine gözdağı olarak yorumlandı.
Denemenin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in siyasi temaslarda bulunmak için Güney Kore'de olduğu bir dönemde yapılması da dikkat çekti.
Donald Trump ve Kim Jong Un arasındaki ilk yüz yüze görüşme 12 Haziran 2018'de Singapur'da gerçekleşti. Bu tarihi zirve, görevdeki bir ABD Başkanı ile bir Kuzey Kore lideri arasında yapılan ilk görüşme olarak kayda geçti. İkili, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve ilişkilerin iyileştirilmesi konularını ele almıştı.