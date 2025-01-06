Donald Trump ve Kim Jong Un arasındaki ilk yüz yüze görüşme 12 Haziran 2018'de Singapur'da gerçekleşti. Bu tarihi zirve, görevdeki bir ABD Başkanı ile bir Kuzey Kore lideri arasında yapılan ilk görüşme olarak kayda geçti. İkili, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve ilişkilerin iyileştirilmesi konularını ele almıştı.