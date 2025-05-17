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Trump'dan dikkat çeken 'Ahmed Şara' yorumu: Yakışıklı ve savaşçı...

Trump'dan dikkat çeken 'Ahmed Şara' yorumu: Yakışıklı ve savaşçı...

17:1517/05/2025, Cumartesi
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<p>Donald Trump - Ahmed Şara.</p>
Donald Trump - Ahmed Şara.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan Trump, Şara’yı “genç, yakışıklı ve mücadeleci” biri olarak tanımladı. Trump, temasların oldukça olumlu geçtiğini vurgulayarak "Görüşmemiz son derece verimliydi" dedi.

Suudi Arabistan'da bir dizi toplantıya katılan ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile geçtiğimiz günlerde başkent Riyad'ta bir araya gelmişti.

Görüşmeye Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da katılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Riyad'da ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın bir araya geldiği toplantıya çevrimiçi katıldı.


Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Trump, Suriye lideri Eş-Şara'yı "gerçek bir lider" olarak nitelendirerek, onun bir göreve öncülük ettiğini ve "oldukça şaşırtıcı" olduğunu söyledi.


"Sert bir adam"


Trump, Suriye Devlet Başkanı ile görüşmenin "harika" geçtiğini belirterek, "Genç, çekici bir adam. Sert bir adam. Savaşçı." dedi.

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