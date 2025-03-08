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Trump'ın talimatı sonrası harekete geçildi: Washington'da tek tek kaldırılıyor

Trump'ın talimatı sonrası harekete geçildi: Washington'da tek tek kaldırılıyor

07:368/03/2025, Cumartesi
AA
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<p>Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, X hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Washington'da evsiz çadırlarının toplatıldığı görüntüleri paylaştı.</p>
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, X hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Washington'da evsiz çadırlarının toplatıldığı görüntüleri paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, başkent Washington'daki "evsiz kamplarının" kaldırılması uyarısının ardından başkent sokaklarındaki evsizlerin kaldığı çadırlar kaldırılıyor.

Leavitt, mesajında, "Washington DC'yi yeniden büyük yapalım" ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsünün paylaştığı görüntülerde, başkent Washington polisinin bir evsiz kampını kaldırdığı görüntüler bir haber olarak aktarılıyor.

ABD Başkanı Trump, önceki gün Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser'a, şehirdeki "evsiz kamplarına" yönelik önlem alması uyarısında bulunmuştu.

Açıklamasında, "Washington DC Belediye Başkanı'na, özellikle Dışişleri Bakanlığı binası ve Beyaz Saray çevresinde bulunan çirkin evsiz kamplarını temizlemek zorunda olduğunu bildirdik" ifadesini kullanan Trump, Bowser'ın bu sorunu çözememesi halinde duruma müdahale edeceğini kaydetmişti.

Başkent Washington'un "temiz ve güvenli" olmasını istediğini vurgulayan Trump, mevcut durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.

#ABD
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#Donald Trump

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