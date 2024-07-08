Türksat 6A için geri sayım: Fırlatma öncesi kapsüle yerleştirildi

Fırlatılma hazırlıkları kapsamında kapsülün içine yerleştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'nda fırlatma öncesi görüntülendi. 2014'te çalışmalarına başlanan ve 10 yılda hazır hale getirilen Türksat 6A bu gece Türkiye saatiyle 00.20'de uzaya fırlatılacak.

1 / 10 İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A kapsülün içine yerleştirildi.

2 / 10 Fırlatılma hazırlıkları kapsamında kapsülün içine yerleştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'nda fırlatma öncesi görüntülendi.

3 / 10 2014'te çalışmalarına başlanan ve 10 yılda hazır hale getirilen Türksat 6A bu gece Türkiye saatiyle 00.20'de uzaya fırlatılacak.

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